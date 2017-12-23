«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бёрнли»: Nick Pope, Charlie Taylor, Бен Ми, Phil Bardsley, Кевин Лонг, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Стивен Дефур, Йоханн Гудмундссон, Скотт Эрфилд, C.Wood.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Серж Орье, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:2.