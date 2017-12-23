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    «Бёрнли» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бёрнли — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.12.2017)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    •  Бёрнли — Тоттенхэм20:30
    В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм».

    Составы команд:

    «Бёрнли»: Nick Pope, Charlie Taylor, Бен Ми, Phil Bardsley, Кевин Лонг, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Стивен Дефур, Йоханн Гудмундссон, Скотт Эрфилд, C.Wood.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Серж Орье, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:2.

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