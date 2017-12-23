«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Бернли» — «Тоттенхэм. Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги 23 декабря

«Тоттенхэм» остудит пыл «Бернли» «Бернли» — «Тоттенхэм. Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги 23 декабря

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