Джо Роган считает, что нужно разрешить бойцам UFC использовать допинг

Известный спортивный комментатор смешанных единоборств призвал UFC отказаться от USADA и разрешить бойцам принимать допинг.

«Когда UFC ввела в действие USADA, все изменилось, и тела людей стали другими. Они кардинально изменились. Алистер Оверим лучший тому пример. Алистер, когда дрался с Броком Леснаром, не сдавал допинг-тест и был очень сильным.

Брок на его фоне был просто никчемным. Но затем пришла USADA и заставила его пройти тест, Оверим стал просто обычным бойцом с хорошими боевыми навыками. Я имею в виду, что он больше не был прежним Оверимом, тем разрушителем.

Я хочу повеселиться. Я не хочу видеть толстых тяжеловесов. Я хочу, чтобы Алистер вернулся. Верните их в игру…», — со смехом сказал Роган о разрешении бойцам использовать запрещенные вещества.