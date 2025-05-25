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    Джо Роган считает, что нужно разрешить бойцам UFC использовать допинг

    Бои ММА UFC
    Известный спортивный комментатор смешанных единоборств Джо Роган призвал UFC отказаться от USADA и разрешить бойцам принимать допинг.

    Джо Роган
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    Джо Роган

    «Когда UFC ввела в действие USADA, все изменилось, и тела людей стали другими. Они кардинально изменились. Алистер Оверим лучший тому пример. Алистер, когда дрался с Броком Леснаром, не сдавал допинг-тест и был очень сильным.

    Брок на его фоне был просто никчемным. Но затем пришла USADA и заставила его пройти тест, Оверим стал просто обычным бойцом с хорошими боевыми навыками. Я имею в виду, что он больше не был прежним Оверимом, тем разрушителем.

    Я хочу повеселиться. Я не хочу видеть толстых тяжеловесов. Я хочу, чтобы Алистер вернулся. Верните их в игру…», — со смехом сказал Роган о разрешении бойцам использовать запрещенные вещества.

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