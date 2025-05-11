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    Витор Белфорт стал членом Зала Славы UFC

    Бои ММА UFC
    Легендарный бразильский боец смешанных единоборств Витор Белфорт введен в Зал Славы UFC. Ранее он был чемпионом промоушена в полутяжелом дивизионе.

    Витор Белфорт
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    Витор Белфорт

    Также доходил до статуса претендента в весовой категории до 84 кг. Белфорт запомнился фанатам UFC трилогией с Рэнди Кутюром, титульными противостояниями с Джоном Джонсом и Андерсоном Силвой.

    Витор в последний раз дрался в 2018 году. Тогда он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от соотечественника из Бразилии Лиото Мачиды и завершил свою профессиональную карьеру.

    В смешанных единоборствах на счету Белфорта 40 поединков за 24 года выступлений. В его активе 26 выигранных боев и 14 поражений.

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