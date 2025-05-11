Витор Белфорт стал членом Зала Славы UFC

Легендарный бразильский боец смешанных единоборстввведен в Зал Славы UFC. Ранее он был чемпионом промоушена в полутяжелом дивизионе.

Также доходил до статуса претендента в весовой категории до 84 кг. Белфорт запомнился фанатам UFC трилогией с Рэнди Кутюром, титульными противостояниями с Джоном Джонсом и Андерсоном Силвой.

Витор в последний раз дрался в 2018 году. Тогда он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от соотечественника из Бразилии Лиото Мачиды и завершил свою профессиональную карьеру.

В смешанных единоборствах на счету Белфорта 40 поединков за 24 года выступлений. В его активе 26 выигранных боев и 14 поражений.