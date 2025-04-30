Джин Силва получил награду «сабмишн месяца» от MMAJunkie

Джин Силва Фото: globallookpress.com
12 апреля на турнире UFC 314 он победил удушающим приемом «ниндзя» во втором раунде Брайса Митчелла. Для Джина это уже пятый выигрыш кряду в промоушене с момента дебюта в прошлому году.
При этом во всех своих поединках в UFC бразилец победил досрочно. После очередного триумфа в противостоянии с Митчеллом Джин занял 11-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.
В 2024 году это уже второй поединок для Силвы. Ранее в феврале он одержал победу нокаутом в первом раунде над представителем Армении Мелсиком Багдасаряном.