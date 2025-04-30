Джин Силва получил награду «сабмишн месяца» от MMAJunkie

Бразильский боец ММА удостоился награды от спортивного портала MMAJunkie за лучший сабмишн месяца.

12 апреля на турнире UFC 314 он победил удушающим приемом «ниндзя» во втором раунде Брайса Митчелла. Для Джина это уже пятый выигрыш кряду в промоушене с момента дебюта в прошлому году.

При этом во всех своих поединках в UFC бразилец победил досрочно. После очередного триумфа в противостоянии с Митчеллом Джин занял 11-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

В 2024 году это уже второй поединок для Силвы. Ранее в феврале он одержал победу нокаутом в первом раунде над представителем Армении Мелсиком Багдасаряном.