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    Джин Силва получил награду «сабмишн месяца» от MMAJunkie

    Бои ММА UFC
    Бразильский боец ММА Джин Силва удостоился награды от спортивного портала MMAJunkie за лучший сабмишн месяца.

    Джин Силва
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    Джин Силва

    12 апреля на турнире UFC 314 он победил удушающим приемом «ниндзя» во втором раунде Брайса Митчелла. Для Джина это уже пятый выигрыш кряду в промоушене с момента дебюта в прошлому году.

    При этом во всех своих поединках в UFC бразилец победил досрочно. После очередного триумфа в противостоянии с Митчеллом Джин занял 11-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

    В 2024 году это уже второй поединок для Силвы. Ранее в феврале он одержал победу нокаутом в первом раунде над представителем Армении Мелсиком Багдасаряном.

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