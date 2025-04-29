MMAJunkie признал нокаут в бою Брауна и Далби лучшим в апреле

Спортивный портал MMAJunkie признал нокаут в боюна прошедшем турнире UFC Kanzas лучшим в апреле.

Напомним, что ямайский спортсмен одержал в поединке в рамках полусреднего веса досрочную победу во втором раунде. Оба бойца вступили друг с другом в агрессивные размены.

Браун поймал оппонента на контратаке правым кроссом в челюсть, отправив того в нокаут. Для Никласа Далби это первое досрочное поражение в профессиональной карьере.

Браун таким образом закрыл неудачу в предыдущем поединке с Райаном Баттлом, которому уступил раздельным решением. Всего за последние 5 боев в промоушене у Рэнди 4 победы и только одно поражение.