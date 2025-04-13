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    Митчелл о поражении Силве: Это просто урок, после которого я стану лучше

    Бои ММА UFC
    13-й номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC Брайс Митчелл высказался после поражении Джину Силве удушающим приемом на UFC 314.

    Брайс Митчелл (справа)
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    Брайс Митчелл (справа)

    «Я хочу поблагодарить всех за поддержку и сообщить, что у меня все хорошо. У меня нет переломов. Так что я чувствую себя нормально после боя. Я боролся изо всех сил. Увы, я не смог бороться лучше, но должен был действовать умнее. Теперь я собираюсь внести кое-какие изменения в свою игру. Он выиграл сабмишном, а мне больше нечего было предложить ему сегодня. Это просто урок, после которого я стану лучше»

    Для Брайса это уже третье поражение за 4 последних поединка. Ранее он также уступал досрочно Илии Топурии и Джошу Эммету. Джин Силва после турнира в Майами вышел на серию из пяти досрочных выигрышей в UFC.

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