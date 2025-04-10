Джин Силва: Я нокаутирую Митчелла в первом раунде, и он уйдет на пенсию

Боец полулегкого дивизиона UFCсчитает, что его оппонентможет уйти из ММА, если проиграет ему в очном поединке на турнире UFC 314.

«Я никогда не относился к нему с неуважением, как к бойцу или к его навыкам или способностям, ведь он дрался с по-настоящему крутыми парнями в UFC. Просто Брайс не осознает свое положение, как публичной персоны, и не следит за своими словами, проявляет неуважение к людям, детям и всему остальному.

Он говорит много лишнего. В нем много противоречий. Но все это для меня не имеет никакого смысла. Важно только то, что случится в октагоне. Наш бой будет проходить так: он попытается меня повалить, я буду защищаться от переводов, буду наносить удары по его голове, возможно, нокаутирую его в первом или во втором раунде.

Посмотрим, но, вероятно, после этого поединка Митчеллу придется уйти на пенсию, потому что после этого боя у него будут проблемы с головой», — заявил Джин Силва.