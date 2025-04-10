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    Джин Силва: Я нокаутирую Митчелла в первом раунде, и он уйдет на пенсию

    Бои ММА UFC
    Боец полулегкого дивизиона UFC Джин Силва считает, что его оппонент Брайс Митчелл может уйти из ММА, если проиграет ему в очном поединке на турнире UFC 314.

    Джин Силва
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    Джин Силва

    «Я никогда не относился к нему с неуважением, как к бойцу или к его навыкам или способностям, ведь он дрался с по-настоящему крутыми парнями в UFC. Просто Брайс не осознает свое положение, как публичной персоны, и не следит за своими словами, проявляет неуважение к людям, детям и всему остальному.

    Он говорит много лишнего. В нем много противоречий. Но все это для меня не имеет никакого смысла. Важно только то, что случится в октагоне. Наш бой будет проходить так: он попытается меня повалить, я буду защищаться от переводов, буду наносить удары по его голове, возможно, нокаутирую его в первом или во втором раунде.

    Посмотрим, но, вероятно, после этого поединка Митчеллу придется уйти на пенсию, потому что после этого боя у него будут проблемы с головой», — заявил Джин Силва.

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