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    Джин Силва: На UFC 314 я заставлю Брайса Митчелла сдаться

    Бои ММА UFC
    Восходящая звезда полулегкого веса UFC Джин Силва заявил, что финиширует Брайса Митчелла в очном бою на турнире UFC 314.

    Джин Силва
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    Джин Силва

    «Я никогда не испытывал ненависти, никогда не испытывал ничего подобного по отношению к людям, стоящим передо мной. Я даже не смотрю на него, как на соперника. Митчелл — это просто сотрудник, который будет работать на меня в тот день. Он сделает еще один шаг на пути к моему успеху. Я устрою битву, в которой противник может сдаться, признать поражение или сказать, что больше не хочет сражаться, и битва закончится. Так и будет. Я заставлю Брайса сдаться»

    Митчелл занимает 12-ю строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. Силва находится за пределами топ-15, при этом идет на серии из четырех побед нокаутами.

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