Бой Пайфера и Гастелума перенесен на UFC 316

Бывший претендент на временный титул UFC в среднем весесогласился перенести поединок сна турнир UFC 316, который состоится 7 июня.

Изначально бой был запланирован на 29 марта в Мехико (Мексика). Однако поединок сорвался из-за проблем со здоровьем у Джо Пайфера, впоследствии попросившего UFC организовать эту встречу еще раз.

Напомним, что оба бойца одержали победы в своих предыдущих противостояниях. Пайфер уже в первом раунде нокаутировал Марка-Андре Баррио и закрыл единственное поражение в UFC от Джека Херманссона.

Гастелум в предыдущей встрече победил единогласным решением судей Даниэля Родригеза. До этого Келвин проиграл сабмишном Шону Брэди.