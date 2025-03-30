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    Росас стал первым бойцом UFC, выигравшим 5 поединков в лиге к 20 годам

    Бои ММА UFC
    Американский боец смешанных единоборств Рауль Росас установил новый рекорд UFC. На прошедшем турнире в Мехико в рамках легчайшего веса он одолел единогласным решением судей Винса Моралеса.

    Рауль Росас
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    Рауль Росас

    Таким образом, он стал первым бойцом в истории промоушена, кому удалось одержать 5 побед в UFC к 20 годам. Сейчас Росас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

    Всего в UFC у него 5 побед и одно поражение, полученное единогласным решением судей от Кристиана Родригеза. В профессиональном ММА американец дебютировал в 2021 году в 16 лет.

    За это время на его счету 11 побед и одно поражение. На данном этапе карьеры Рауль Росас выиграл 8 боев досрочно (6 удушающими и болевыми приемами, 2 нокаута).

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