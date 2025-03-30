Росас стал первым бойцом UFC, выигравшим 5 поединков в лиге к 20 годам

Американский боец смешанных единоборствустановил новый рекорд UFC. На прошедшем турнире в Мехико в рамках легчайшего веса он одолел единогласным решением судей

Таким образом, он стал первым бойцом в истории промоушена, кому удалось одержать 5 побед в UFC к 20 годам. Сейчас Росас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

Всего в UFC у него 5 побед и одно поражение, полученное единогласным решением судей от Кристиана Родригеза. В профессиональном ММА американец дебютировал в 2021 году в 16 лет.

За это время на его счету 11 побед и одно поражение. На данном этапе карьеры Рауль Росас выиграл 8 боев досрочно (6 удушающими и болевыми приемами, 2 нокаута).