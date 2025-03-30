Пайфер хочет перенести бой с Гастелумом на один из ближайших турниров

Восходящая звезда среднего веса UFC прокомментировал отмену поединка св Мексике и попросил промоушен перенести их бой на другую дату.

«Просто хочу сказать, что мое сердце разбито, я не смог сегодня драться. Я очень сильно заболел, и, надеюсь, мы сможем перенести этот бой на несколько недель. Мои извинения, ребята. Мы вернемся»

Менее, чем за 10 часов до начала турнира в Мексике, запланированного на 30 марта, Пайфер сообщил о плохом самочувствии и был вынужден сняться с поединка против Гастелума. Отметим, что Джо выиграл 4 раза за 5 предыдущих встреч.

В последнем своем поединке он одолел нокаутом в первом раунде Марка-Андре Баррио. Единственное поражение на данном отрезке потерпел от Джека Херманссона.