Джефф Нил снялся с поединка против Карлоса Пратеса на UFC 314

Топовый боец полусреднего дивизиона UFCснялся с поединка противна турнире UFC 314 13 апреля. Стало известно, что американец получил травму в процессе подготовки.

При этом нового соперника у Карлоса на недельном уведомлении не будет. Есть вероятность переноса их поединка на один из ближайших турниров в случае, если Нил быстро восстановится.

Напомним, что Джефф занимает десятую строчку в рейтинге полусреднего веса. В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Рафаэля Дос Аньоса.

Пратес идет 13-м в ростере дивизиона до 77 кг. Бразилец дебютировал в лиге только в прошлом году, но успел одержать 4 победы кряду нокаутом. В последней встрече он финишировал Нила Мэгни.