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    Джо Пайфер: Хочу стать первым, кто нокаутирует Гастелума

    Бои ММА UFC
    Восходящая звезда среднего веса UFC Джо Пайфер считает, что сможет стать первым бойцом, у кого получится нокаутировать Келвина Гастелума.

    Джо Пайфер
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    Джо Пайфер

    «Мне нравится этот бой. Я думаю, что это будет очень захватывающее противостояние. Гастелум любит выкладываться по полной, и за ним интересно наблюдать. Но я бы сказал, что в последнее время он уже не тот Келвин, каким был раньше.

    Я знаю, что мой товарищ по команде победил его в бою, однако я и Шон Брэди совершенно разные бойцы, наши стили отличаются. Шон потрясающий борец, я тоже хороший борец. Я также хороший ударник, и я хочу стать первым, кто нокаутирует Келвина. Думаю, у меня это получится»

    Гастелум и Пайфер подерутся 30 марта на турнире в Мехико. Оба подошли к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

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