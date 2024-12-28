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    Серроне хочет вернуться в UFC в 2025-м и провести 2 боя в среднем весе

    Бои ММА UFC
    Именитый ветеран смешанных единоборств Дональд Серроне планирует возобновить карьеру в 2025-м и дважды подраться в UFC, дебютировав в среднем дивизионе.

    Дональд Серроне
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    Дональд Серроне

    «Я только что вернулся в пул тестировщиков, так что я должен пробыть в нем чистым 6 месяцев. Вероятно, в июне или июле состоится мое возвращение. Я вернусь еще на два поединка. Только два. Я хочу 50 боев под эгидой UFC. Я пообещал жене, что бы ни случилось, каким бы ни был результат, еще два раза — и все. Я думаю, что это будет в среднем весе»

    Серроне завершил карьеру в июле 2022 года, потерпев шестое поражение подряд, от Джима Миллера, который победил его удушающим приемом во втором раунде.

    41-летний боец не выигрывал в промоушене почти пять лет. В последний раз «Ковбой» побеждал в мае 2019 года, тогда он одолел по очкам Эла Якивнту.

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