Серроне хочет вернуться в UFC в 2025-м и провести 2 боя в среднем весе

Именитый ветеран смешанных единоборств планирует возобновить карьеру в 2025-м и дважды подраться в UFC, дебютировав в среднем дивизионе.

«Я только что вернулся в пул тестировщиков, так что я должен пробыть в нем чистым 6 месяцев. Вероятно, в июне или июле состоится мое возвращение. Я вернусь еще на два поединка. Только два. Я хочу 50 боев под эгидой UFC. Я пообещал жене, что бы ни случилось, каким бы ни был результат, еще два раза — и все. Я думаю, что это будет в среднем весе»

Серроне завершил карьеру в июле 2022 года, потерпев шестое поражение подряд, от Джима Миллера, который победил его удушающим приемом во втором раунде.

41-летний боец не выигрывал в промоушене почти пять лет. В последний раз «Ковбой» побеждал в мае 2019 года, тогда он одолел по очкам Эла Якивнту.