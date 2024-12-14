Кутюр рассказал о жульничестве Леснара в их бою

Легендарный боец UFC, экс-чемпион в двух весовых категориях, назвал хитрость, которая помоглаего победить.

«Честно говоря, я был на пути к победе в том бою. Думаю, если бы он не схватился за клетку в первом раунде, я бы победил его, но он вцепился в клетку, и рефери ничего не сказал.

Это сошло ему с рук. Думаю, если бы он упал на пол, все могло бы сложиться иначе. Трудно сказать. Но было очевидно, что Брок не привык к тому, что его бьют по лицу.

Я ударил его левым хуком и рассек ему правый глаз, и, когда он увидел свою кровь на руке, это его напугало. Мы видели похожее в его бою с Кейном Веласкесом и Алистером Оверимом.

Он не привык к тому, что ему придется получать удары в лицо, чтобы добиться того, чего он хотел», — добавил Кутюр.