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    Кутюр рассказал о жульничестве Леснара в их бою

    Бои ММА UFC
    Легендарный боец UFC Рэнди Кутюр, экс-чемпион в двух весовых категориях, назвал хитрость, которая помогла Броку Леснару его победить.

    Рэнди Кутюр против Брока Леснара
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    Рэнди Кутюр против Брока Леснара

    «Честно говоря, я был на пути к победе в том бою. Думаю, если бы он не схватился за клетку в первом раунде, я бы победил его, но он вцепился в клетку, и рефери ничего не сказал.

    Это сошло ему с рук. Думаю, если бы он упал на пол, все могло бы сложиться иначе. Трудно сказать. Но было очевидно, что Брок не привык к тому, что его бьют по лицу.

    Я ударил его левым хуком и рассек ему правый глаз, и, когда он увидел свою кровь на руке, это его напугало. Мы видели похожее в его бою с Кейном Веласкесом и Алистером Оверимом.

    Он не привык к тому, что ему придется получать удары в лицо, чтобы добиться того, чего он хотел», — добавил Кутюр.

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