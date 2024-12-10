Брайс Митчелл принял вызов на поединок от Ду Хо Чоя

11-й номер полулегкого веса UFC готов подраться в следующем бою с, который бросил ему вызов по окончании 310-го номерного турнира.

«Честно говоря, я думал, что с ударами в бою с Грейси у меня получится лучше, но на самом деле у меня не было выбора, кроме как упасть на землю вместе с ним. На тренировках люди так не делают. У тех, с кем я тренируюсь, никогда не было такого, чтобы кто-то так обвивал меня ногами и тянул вниз. Что будет дальше? Я хочу сразиться с Ду Хо Чойем, потому что он вызвал меня на бой, и я думаю, что именно этого поединка люди хотят увидеть»

Митчелл на прошедшем турнире UFC 310 победил техническим нокаутом Крона Грейси. В тот же день Ду Хо Чой аналогичным образом одолел Нэйта Ландвера.