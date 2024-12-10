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    Брайс Митчелл принял вызов на поединок от Ду Хо Чоя

    Бои ММА UFC
    11-й номер полулегкого веса UFC Брайс Митчелл готов подраться в следующем бою с Ду Хо Чойем, который бросил ему вызов по окончании 310-го номерного турнира.

    Брайс Митчелл (справа)
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    Брайс Митчелл (справа)

    «Честно говоря, я думал, что с ударами в бою с Грейси у меня получится лучше, но на самом деле у меня не было выбора, кроме как упасть на землю вместе с ним. На тренировках люди так не делают. У тех, с кем я тренируюсь, никогда не было такого, чтобы кто-то так обвивал меня ногами и тянул вниз. Что будет дальше? Я хочу сразиться с Ду Хо Чойем, потому что он вызвал меня на бой, и я думаю, что именно этого поединка люди хотят увидеть»

    Митчелл на прошедшем турнире UFC 310 победил техническим нокаутом Крона Грейси. В тот же день Ду Хо Чой аналогичным образом одолел Нэйта Ландвера.

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