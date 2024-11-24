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    Олберг хочет подраться с Раунтри после победы над Оздемиром

    Бои ММА UFC
    Десятый номер рейтинга полутяжелого веса UFC Карлос Олберг заинтересован в поединке против бывшего претендента на титул Халила Раунтри.

    Карлос Олберг
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    Карлос Олберг

    «В прошлый раз у Халила была возможность стать чемпионом, поэтому я думаю, что следующим логичным шагом для меня будет бой с таким парнем, как Раунтри. Это было бы здорово. Если кто-то другой, кто ближе к титулу, будет готов сразиться со мной в этот короткий промежуток времени, то да, я бы хотел драться в Сиднее в феврале на турнире UFC 312»

    Олберг ранее выиграл семь боев подряд в дивизионе UFC до 93 кг. В последнем поединке на турнире в Макао он одолел единогласным решением судей восьмого номера рейтинга Волкана Оздемира, бывшего претендента на титул в этом весе.

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