Ветеран UFC Каб Свонсон подписал новый контракт с лигой

Звездный ветеран UFC, выступающий в промоушене с ноября 2012 года, сообщил о продлении контракта с промоушеном еще на несколько поединков.

«Я только что подписал новый контракт на 4 боя. Грядущий поединок должен был стать моим последним, но я сказал, что не собираюсь разрывать контракт и уходить в другие места. Я хочу остаться здесь. Я думаю, это правильно, поэтому мы заключили новый контракт. Я знаю, что мой очередной соперник Билли Куарантилло жесткий и суровый боец. Он хотел подраться со мной, чтобы выйти и показать себя»

Свонсону сейчас 41 год. В предыдущем поединке в полулегком весе он уступил по очкам Андре Фили. Очередной бой Каба с Билли Куарантило пройдет 14 декабря.