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    Ветеран UFC Каб Свонсон подписал новый контракт с лигой

    Бои ММА UFC
    Звездный ветеран UFC Каб Свонсон, выступающий в промоушене с ноября 2012 года, сообщил о продлении контракта с промоушеном еще на несколько поединков.

    Каб Свонсон
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    Каб Свонсон

    «Я только что подписал новый контракт на 4 боя. Грядущий поединок должен был стать моим последним, но я сказал, что не собираюсь разрывать контракт и уходить в другие места. Я хочу остаться здесь. Я думаю, это правильно, поэтому мы заключили новый контракт. Я знаю, что мой очередной соперник Билли Куарантилло жесткий и суровый боец. Он хотел подраться со мной, чтобы выйти и показать себя»

    Свонсону сейчас 41 год. В предыдущем поединке в полулегком весе он уступил по очкам Андре Фили. Очередной бой Каба с Билли Куарантило пройдет 14 декабря.

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