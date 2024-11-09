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    В команде Топурии прокомментировали слухи о бое с Пимблеттом

    Бои ММА UFC
    Хорхе Климент, тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии высказался о потенциальном бое своего подопечного с Пэдди Пимблеттом.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Я не знаю, в каком он сейчас состоянии, чтобы драться с кем-то, у кого есть титул. Кого Пимблетт победил? Во всех его боях ему ставили кого-то чуть посильнее, просто чтобы он мог существовать и оставаться актуальным. Он очень медийный из-за того, как он говорит и все такое, но я не думаю, что он способен драться на равных с Илией, и я не думаю, что он этого заслуживает»

    Ранее между Топурией и Пимблеттом случился конфликт на одной из пресс-конференций в преддверии турнира UFC. Тогда Пэдди заявил, что легко побьет Илию, если они встретятся в очном поединке.

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