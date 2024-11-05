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    Александр Романов бросил вызов Деррику Льюису

    Бои ММА UFC
    Молдавский боец тяжелого дивизиона UFC Александр Романов хочет подраться с бывшим претендентом на титул Дерриком Льюисом.

    Деррик Льюис
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    Деррик Льюис

    «Я надеюсь, что у меня будет новый контракт, потому как чувствую, что я только в начале своего самого большого скачка в топ-10. Для меня не имеет значения, кто будет моим следующим соперником. Я все еще хочу драться с Дерриком Льюисом после того, как мы перенесли бой, потому что для меня это очень интересный поединок. Он — это имя. Он крупный, сильный парень, и для меня это будет очень хорошей проверкой»

    Романов свой предыдущий бой выиграл единогласным решением судей у Родриго Насименто. Несмотря на победу, молдаванин покинул топ-15 тяжеловесов, хотя занимал 13-ю строчку в рейтинге.

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