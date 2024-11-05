Александр Романов бросил вызов Деррику Льюису

Молдавский боец тяжелого дивизиона UFC хочет подраться с бывшим претендентом на титул

«Я надеюсь, что у меня будет новый контракт, потому как чувствую, что я только в начале своего самого большого скачка в топ-10. Для меня не имеет значения, кто будет моим следующим соперником. Я все еще хочу драться с Дерриком Льюисом после того, как мы перенесли бой, потому что для меня это очень интересный поединок. Он — это имя. Он крупный, сильный парень, и для меня это будет очень хорошей проверкой»

Романов свой предыдущий бой выиграл единогласным решением судей у Родриго Насименто. Несмотря на победу, молдаванин покинул топ-15 тяжеловесов, хотя занимал 13-ю строчку в рейтинге.