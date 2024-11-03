Тыбура подерется с Диницей вместо Льюиса на UFC 309

Польский боец тяжелого дивизиона UFCсогласился выйти на коротком уведомлении на 309-м номерном турнире против представителя Бразилии

Изначально он должен был драться против Деррика Льюиса на прошедшем ивенте в Эдмонтоне. Однако «Черный зверь» снялся с поединка, а Диница в итоге остался без соперника.

Джоната дебютировал в UFC в прошлом году и выиграл оба предыдущих боя. Тыбура свой последний поединок проиграл болевым приемом на руку в первом раунде Сергею Спиваку.

Марчин на данный момент располагается на девятой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Всего за карьеру он одержал 25 побед и потерпел 9 поражений.