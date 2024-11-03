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    Тыбура подерется с Диницей вместо Льюиса на UFC 309

    Бои ММА UFC
    Польский боец тяжелого дивизиона UFC Марчин Тыбура согласился выйти на коротком уведомлении на 309-м номерном турнире против представителя Бразилии Джонаты Диницы.

    Марчин Тыбура (слева)
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    Марчин Тыбура (слева)

    Изначально он должен был драться против Деррика Льюиса на прошедшем ивенте в Эдмонтоне. Однако «Черный зверь» снялся с поединка, а Диница в итоге остался без соперника.

    Джоната дебютировал в UFC в прошлом году и выиграл оба предыдущих боя. Тыбура свой последний поединок проиграл болевым приемом на руку в первом раунде Сергею Спиваку.

    Марчин на данный момент располагается на девятой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Всего за карьеру он одержал 25 побед и потерпел 9 поражений.

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