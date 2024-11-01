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    Диего Лопес: В бою со мной Топурия упрется в стену, я никого не боюсь

    Бои ММА UFC
    Третий номер ростера полулегкого дивизиона UFC Диего Лопес заявил, что не боится чемпиона категории Илию Топурию и готов дать ему отпор.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    «Я никого не боюсь. Как он идет наказывать, так и я. Если бой все-таки состоится, это будет столкновение. Если он пойдет вперед, то упрется в стену. Это то, что я привнесу в наш бой. Я не буду отступать, двигаться из стороны в сторону, пытаясь вести бой на расстоянии. Мне нравится столкновение. Мне нравится наступать и сталкиваться. В этом я чувствую себя комфортно, и это также его игра, так что я думаю, что этот стиль мне подходит»

    Топурия ранее не проиграл ни одного боя в карьере. В UFC Илия выиграл все 7 поединков. Лопес ныне идет на серии из пяти викторий кряду.

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