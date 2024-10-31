Джоната Диниц пообещал нокаутировать Деррика Льюиса

Бразильский боец ММА, выступающий в тяжелом весе UFC, уверен , что сможет нокаутироватьв их очном поединке в это воскресенье.

«Деррик Льюис — очень известное имя не только в UFC, но и во всем мире, когда речь заходит о ММА. Я очень удивлен, потому что он должен был изначально драться с другим бойцом. Когда в UFC обратились ко мне и сообщили, что я буду соперником Деррика Льюиса, это стало большим сюрпризом, но я готов к нему.

Я думаю, что бой между мной и Дерриком Льюисом не продлится до последнего раунда, и он точно не будет боем. Я знаю, насколько важен этот бой для меня, и я знаю, что, если я нокаутирую его, это выведет меня на новый уровень в этой организации»

Поединок Диница и Льюиса состоится в рамках основного карда грядущего турнира в Эдмонтоне. Напомним, что Деррик сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.