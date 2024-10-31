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    Джоната Диниц пообещал нокаутировать Деррика Льюиса

    Бои ММА UFC
    Бразильский боец ММА Джоната Диниц, выступающий в тяжелом весе UFC, уверен, что сможет нокаутировать Деррика Льюиса в их очном поединке в это воскресенье.

    Деррик Льюис
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    Деррик Льюис

    «Деррик Льюис — очень известное имя не только в UFC, но и во всем мире, когда речь заходит о ММА. Я очень удивлен, потому что он должен был изначально драться с другим бойцом. Когда в UFC обратились ко мне и сообщили, что я буду соперником Деррика Льюиса, это стало большим сюрпризом, но я готов к нему.

    Я думаю, что бой между мной и Дерриком Льюисом не продлится до последнего раунда, и он точно не будет боем. Я знаю, насколько важен этот бой для меня, и я знаю, что, если я нокаутирую его, это выведет меня на новый уровень в этой организации»

    Поединок Диница и Льюиса состоится в рамках основного карда грядущего турнира в Эдмонтоне. Напомним, что Деррик сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.

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