Дос Аньос не намерен заканчивать карьеру после травмы в бою с Нилом

Бывший чемпион UFC в легком весе заявил , что не уйдет из ММА, несмотря на травму ноги, полученную в поединке сна турнире в Абу-Даби.

«Я думаю, что это произошло во время моего второго удара, когда мы с Нилом ударили одновременно, и я почувствовал сильный хруст, сильный хлопок под коленом. За всю мою карьеру в UFC я во второй раз попадаю в больницу после боя, и это заставляет меня осознать, насколько мне повезло. Это очень сложный вид спорта, и попасть в больницу всего два раза за всю карьеру — это хороший показатель. Определенно, это не то, как я хотел отпраздновать свой 40-й день рождения, это было тяжелое поражение. Пора восстанавливаться. Я еще не закончил и скоро вернусь»

Рафаэль Дос Аньос во время нанесения лоу-кика в бою с Джеффом Нилом травмировал колено и не смог продолжать драться. В итоге он проиграл поединок техническим нокаутом в первом раунде.