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    Дос Аньос не намерен заканчивать карьеру после травмы в бою с Нилом

    Бои ММА UFC
    Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос заявил, что не уйдет из ММА, несмотря на травму ноги, полученную в поединке с Джеффом Нилом на турнире в Абу-Даби.

    Рафаэль Дос Аньос
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    Рафаэль Дос Аньос

    «Я думаю, что это произошло во время моего второго удара, когда мы с Нилом ударили одновременно, и я почувствовал сильный хруст, сильный хлопок под коленом. За всю мою карьеру в UFC я во второй раз попадаю в больницу после боя, и это заставляет меня осознать, насколько мне повезло. Это очень сложный вид спорта, и попасть в больницу всего два раза за всю карьеру — это хороший показатель. Определенно, это не то, как я хотел отпраздновать свой 40-й день рождения, это было тяжелое поражение. Пора восстанавливаться. Я еще не закончил и скоро вернусь»

    Рафаэль Дос Аньос во время нанесения лоу-кика в бою с Джеффом Нилом травмировал колено и не смог продолжать драться. В итоге он проиграл поединок техническим нокаутом в первом раунде.

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