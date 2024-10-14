Грант Доусон хочет бой с соперником из топ-15 легкого веса UFC

Американский боец ММАпосле победы нокаутом над намерен провести следующий поединок с рейтинговым легковесом UFC.

«На самом деле, я не уверен, что попаду в топ-15 после этой победы и получу бой с рейтинговым соперником. Но мне бы этого хотелось. Если я не получу следующий бой с кем-то из топ-15, парнем, который имеет для меня наибольший смысл, будет Драккар Клозе. У меня два поражения в моей профессиональной карьере, и он победил обоих этих парней. Это был бы бой, который действительно доказал бы людям, насколько я стал лучше»

Доусон ранее занимал десятую строчку в рейтинге легковесов UFC, пока сенсационно не проиграл Бобби Грину нокаутом в первом раунде осенью прошлого года.