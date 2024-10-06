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    Кайла Харрисон одолела Кетлен Виейру по очкам

    Бои ММА UFC
    В рамках основного карда турнира UFC 307 состоялся претендентский поединок в женском легчайшем весе с участием Кетлен Виейры и Кайлы Харрисон.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    Их встреча проходила в формате трех раундов и продлилась все 15 минут. Судьи единогласно со счетом 29-28 и 30-27 (дважды) отдали победу Кайле. Таким образом, Харрисон выиграла второй бой в UFC кряду.

    34-летняя американка дебютировала в промоушене в апреле этого года на 300-м юбилейном турнире. Тогда она одолела экс-чемпионку Холли Холм сабмишном во втором раунде.

    Всего у Кайлы 18 выигранных поединков и одно поражение в смешанных единоборствах. Напомним, что Харрисон ранее дважды выигрывала золото Олимпиады по дзюдо и брала титул в PFL.

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