Кайла Харрисон одолела Кетлен Виейру по очкам

В рамках основного карда турнира UFC 307 состоялся претендентский поединок в женском легчайшем весе с участием

Их встреча проходила в формате трех раундов и продлилась все 15 минут. Судьи единогласно со счетом 29-28 и 30-27 (дважды) отдали победу Кайле. Таким образом, Харрисон выиграла второй бой в UFC кряду.

34-летняя американка дебютировала в промоушене в апреле этого года на 300-м юбилейном турнире. Тогда она одолела экс-чемпионку Холли Холм сабмишном во втором раунде.

Всего у Кайлы 18 выигранных поединков и одно поражение в смешанных единоборствах. Напомним, что Харрисон ранее дважды выигрывала золото Олимпиады по дзюдо и брала титул в PFL.