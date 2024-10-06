Холлэнд получил травму в бою с Долидзе и не вышел на второй раунд

Бывший представитель топ-15 полусреднего и среднего дивизионов UFCна турнире в Солт-Лейк-Сити досрочно проиграл

Американский боец в первом раунде получил травму ребра и не сумел продолжить встречу. Таким образом, Кевин потерпел поражение техническим нокаутом.

Данный проигрыш стал для него третьим за последние 4 поединка. Долидзе, в свою очередь, сохранил десятую позицию в рейтинге средней весовой категории UFC.

Теперь грузинский боец идет в промоушене на серии из двух побед подряд. Ранее он одолел в рамках полутяжелого дивизиона Энтони Смита единогласным решением судей.