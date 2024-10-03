Джим Миллер подерется с Дэймоном Джексоном на UFC 309

Именитый ветеран UFCпроведет следующий поединок против. Их встреча состоится в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ноябре на 309-м номерном турнире.

Поединок пройдет в формате трех раундов в рамках легкой весовой категории. Миллер в последний раз дрался в апреле этого года на UFC 300.

Тогда он уступил единогласным решением судей Бобби Грину. Дэймон Джексон в предыдущем своем поединке потерпел поражение аналогичным образом от Чепе Марискаля.

Всего у него 3 проигрыша за последние 4 боя. Все предыдущие поединки Джексон проводил в рамках полулегкого веса. Бой с Миллером в легком дивизионе станет для него дебютным.