Рауль Росас: Я готов к бою с соперником из топ-15

Восходящая звезда легчайшей весовой категории UFC требует от руководства промоушена устроить ему следующий поединок с представителем топ-15 дивизиона.

«Я хочу вызова. Я хочу проверить себя, и сейчас я чувствую себя очень комфортно, находясь в клетке, и мне становится все комфортнее с каждым моим выходом туда. Я чувствую себя комфортно и готов к бою с противником из топ-15. Лично я знаю, что готов. Я все смогу подготовиться еще лучше, так что я смогу не просто победить, а действительно финишировать его и произвести впечатление на всех. Дело в том, что я люблю вызовы»

Рауль Росас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В последнем из них на турнире UFC 306 19-летний американец победил единогласным решением судей Аори Кюиленга.