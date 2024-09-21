Энтони Смит подерется с Домиником Рейесом на UFC 310 в декабре

Два бывших претендента на титул UFC в полутяжелом весепроведут очный поединок в конце этого года.

Их встреча состоится на 310-м номерном турнире 7 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Энтони Смит на данный момент располагается на 12-й строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона.

В своем последнем поединке «Львиное сердце» проиграл единогласным решением судей грузинскому бойцу Роману Долидзе. Всего у Смита 37 побед и 20 поражений в профессиональной карьере.

Рейес сейчас идет 13-м в рейтинге полутяжеловесов UFC. Ко встрече со Смитом он подходит после победы нокаутом в первом раунде над Дастином Джейкоби. У Рейеса 13 выигрышей и 4 поражения в ММА.