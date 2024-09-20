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    Татсуро Таира: Я прикончу Пантожу за 3 раунда

    Бои ММА UFC
    Непобежденный боец наилегчайшего дивизиона UFC Татсуро Таира уверен в досрочной победе над действующим чемпионом категории Александре Пантожей за 3 раунда.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Когда я увидел анонс боя Пантожи против Эрцега, я был немного удивлен. Но это правда, в наилегчайшем весе в UFC нет явного претендента. Так что я просто хочу им стать. Надеюсь, что после боя с Ройвалом в UFC дадут мне титульный поединок. Все предыдущие бои Пантожи в статусе чемпиона проходили по 5 раундов. Это были тяжелые раунды, тяжелые бои. Но, честно говоря, я думаю, что смогу прикончить его за 3 раунда»

    Татсуро сейчас идет пятым в ростере наилегчайшего дивизиона UFC. Ранее он одолел техническим нокаутом Алекса Переза. В следующим поединке Таира встретится с первым номером рейтинга Бренданом Ройвалом.

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