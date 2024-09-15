Диего Лопес победил Брайана Ортегу единогласным решением

Бразильский боец ММАв рамках основного карда турнира UFC 306 в полулегком весе одолел единогласным решением судей экс-претендента на титул

К данной встрече «T-City» подходил в статусе третьего номера рейтинга. Лопес в преддверии турнира располагался на 12-й позиции. По ходу поединка Диего дважды отправил своего соперника в нокдаун.

После боя бразилец заявил, что хочет подраться за титул с действующим чемпионом категории Илией Топурией. Для Лопеса это уже пятая победа кряду в UFC.

Ранее он аналогичным образом одолел Дэна Иге. Ортега по окончании прошедшего боя покинет полулегкий вес и перейдет в легкий дивизион.