Джеральд Миршерт приблизился к рекорду Андерсона Силвы в UFC

Боец среднего дивизиона UFCостановился в шаге от легендарного, экс-чемпиона промоушена, по количеству побед в данной весовой категории.

На прошедшем турнире в Лас-Вегасе Миршерт выиграл сабмишном во втором раунде у бывшего представителя топ-15 Эдмена Шахбазяна.

Таким образом, Джеральд одержал свою 12-ю победу в UFC в рамках средней весовой категории. Рекорд пока что принадлежит бывшему чемпиону Андерсону Силве, у которого 13 выигрышей в этой категории.

Миршерт выступает в UFC с декабря 2016 года. Сейчас американскому бойцу 36 лет. Всего у него 37 выигранных поединков и 17 поражений в смешанных единоборствах.