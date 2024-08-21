Деррик Льюис и Александр Романов получили новых соперников

Топовые тяжеловесы UFCнакануне получили новых соперников на 3 ноября. Изначально они должны были драться друг с другом, но промоутеры внесли изменения в расписание карда.

Деррик Льюис, занимающий 11-ю позицию в рейтинге, проведет поединок против Джонаты Диницы. Бразилец ранее выиграл в UFC 2 боя кряду. Всего у Диницы в ММА 8 побед и ни единого поражения.

Александр Романов, располагающийся на 12-й позиции в ростере, подерется против Родриго Насименто, который сейчас идет 15-м в рейтинге тяжелой весовой категории.

Молдаванин предыдущий поединок проиграл удушающим приемом в первом раунде Жаилтону Алмейде. Родриго Насименто ранее уступил техническим нокаутом Деррику Льюису.