Деррик Льюис и Александр Романов получили новых соперников

Деррик Льюис Фото: globallookpress.com
Деррик Льюис, занимающий 11-ю позицию в рейтинге, проведет поединок против Джонаты Диницы. Бразилец ранее выиграл в UFC 2 боя кряду. Всего у Диницы в ММА 8 побед и ни единого поражения.
Александр Романов, располагающийся на 12-й позиции в ростере, подерется против Родриго Насименто, который сейчас идет 15-м в рейтинге тяжелой весовой категории.
Молдаванин предыдущий поединок проиграл удушающим приемом в первом раунде Жаилтону Алмейде. Родриго Насименто ранее уступил техническим нокаутом Деррику Льюису.