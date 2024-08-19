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    Кара-Франс: У меня и Пантожи есть история, готов подраться с ним в декабре

    Бои ММА UFC
    Четвертый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC Кай Кара-Франс после досрочной победы над Стивом Эрцегом рассчитывает получить титульник с Александре Пантожей.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Если они хотят, чтобы я дрался за титул, я бы с радостью подождал до декабря. У меня и Пантожи есть история. Мы вместе выступали в октагоне в 24-м сезоне The Ultimate Fighter. Это был всего лишь двухраундовый бой, поэтому мы не смогли по-настоящему продемонстрировать все наши навыки. Но я знаю его, он действительно хорошо выступал в UFC, и то, что он сейчас чемпион, это заслуженно. Мне нравится его стиль боя, но я чувствую, что могу быть тем, кто его нокаутирует. Он еще не дрался со мной в UFC. Если UFC хочет этого, давайте сделаем это в декабре»

    Александре Пантожа действующий чемпион наилегчайшего веса UFC. Сейчас бразилец идет на серии из шести побед подряд.

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