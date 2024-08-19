Кара-Франс: У меня и Пантожи есть история, готов подраться с ним в декабре

Четвертый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFCпосле досрочной победы над рассчитывает получить титульник с

«Если они хотят, чтобы я дрался за титул, я бы с радостью подождал до декабря. У меня и Пантожи есть история. Мы вместе выступали в октагоне в 24-м сезоне The Ultimate Fighter. Это был всего лишь двухраундовый бой, поэтому мы не смогли по-настоящему продемонстрировать все наши навыки. Но я знаю его, он действительно хорошо выступал в UFC, и то, что он сейчас чемпион, это заслуженно. Мне нравится его стиль боя, но я чувствую, что могу быть тем, кто его нокаутирует. Он еще не дрался со мной в UFC. Если UFC хочет этого, давайте сделаем это в декабре»

Александре Пантожа действующий чемпион наилегчайшего веса UFC. Сейчас бразилец идет на серии из шести побед подряд.