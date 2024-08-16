Кара-Франс: В наилегчайшем весе UFC теперь любой боец может получить титульник

Топовый боец UFC в категории до 56,7 кг считает , что наилегчайший вес самый непредсказуемый дивизион промоушена в данный период времени.

«Это забавное время для наилегчайшего веса, особенно для претендентов, потому что все перспективы открыты для всех — любой может победить любого, и каждый может получить титульный бой. Когда я сказал своему тренеру Юджину Бареману и моему менеджеру Эшу Эшли Белькастро, что хочу драться на этом карде в Перте, имя Стива сразу всплыло на столе, и мы сразу поняли, что это тот бой, который нужно принять. Мы хотим драться с парнями, которые только что дрались за пояс, и именно так я вернусь к борьбе за титул чемпиона мира — подерусь с ним в его родном городе»

Кара-Франс на UFC 305 подерется со Стивом Эрцегом, который, будучи десятым номером рейтинга наилегчайшего дивизиона, в этому году внезапно получил титульник, но проиграл Александре Пантоже по очкам.