Дэн Хукер: По новому контракту я стану самым высокооплачиваемым легковесом UFC

11-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC заявил , что скоро станет самым высокооплачиваемым бойцом промоушена в своей весовой категории.

«Это было в разработке некоторое время. Я был на своем последнем бое, который должен был быть против Бобби Грина и тогда начались переговоры. Итак, это то, что было на заднем плане уже довольно долгое время. Мы уже договорились и осталось только подписать контракт. Насколько я знаю, не считая самых крупных звезд UFC и чемпионов, у которых есть процент с PPV, я буду самым высокооплачиваемым легковесом в лиге. Ты всегда должны стоять на своем, тебе платят не за то, чтобы ты был милым»

Дэн Хукер на грядущем турнире UFC 305 сразится с пятым номером рейтинга легкого дивизиона Матеушем Гамротом. К этому бою новозеландец подходит после победы раздельным решением судей над Джэлином Тернером.