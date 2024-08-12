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    Сергей Спивак готов подраться с Жаилтоном Алмейдой в декабре

    Бои ММА UFC
    Топовый тяжеловес UFC Сергей Спивак, девятый номер рейтинга, рассказал, когда планирует подраться со своим прямым конкурентом Жаилтоном Алмейдой.

    Сергей Спивак
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    Сергей Спивак

    «Я определенно сделаю перерыв, вылечусь. Но когда люди спрашивают меня, что дальше, мне очень трудно ответить, потому что многое может измениться в тяжелом дивизионе очень быстро. Так что для меня хорошо, когда UFC говорит, кто следующий, а не мне приходится выбирать. Я понимаю, что турниры проходят каждую субботу, каждую неделю, поэтому я подожду, и мы посмотрим, что будет дальше. Говорят, Алмейда бросил мне вызов? Что ж, пусть тренируется. Хотел бы подраться далее в конце года»

    На прошедшем турнире UFC Vegas 95 Спивак одолел болевым приемом в первом раунде Марчина Тыбуру. Алмейда в последнем поединке победил сабмишном Александра Романова.

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