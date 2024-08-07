UFC подписал новый контракт на 4 боя с ветераном Нилом Мэгни

Ветеран UFC, занимающий 12-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, сообщил о подписании нового контракта с промоушеном на 4 боя.

«Я только что подписал новый контракт на 4 боя. У нас есть еще 4 боя, чтобы выйти в октагон и выполнить работу. Продолжайте подниматься по карьерной лестнице, продолжайте добиваться своего и продолжайте двигаться вперед. Я доволен условиями нового контракта и, определенно, взволнован. Мы уже вложили много средств в недвижимость для моей семьи. Так что я доволен деньгами, заработанными в UFC»

В своем последнем бою Мэгни победил техническим нокаутом в третьем раунде Майка Мэллота. 24 августа Нил проведет поединок против непобежденного представителя Мексики Майкла Моралеса.