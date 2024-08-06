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    Аспиналл: Я больше не выйду в клетку, пока не подерусь за титул

    Бои ММА UFC
    Обладатель временного пояса UFC в тяжелом весе Том Аспиналл сообщил, что больше не примет ни один бой кроме поединка за титул чемпиона.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я не знаю, что произойдет дальше. Это вроде как не в моей власти. Все, что я знаю, это то, что мой следующий бой будет за бесспорный титул. Вот и все. Я больше ничего не буду делать и больше не выйду в клетку. В моем следующем бою я буду драться с кем угодно, как всегда, как я делал на протяжении всей своей карьеры, но за пояс чемпиона. Вы можете спросить об этом любого из организаторов поединков UFC. Прямо сейчас я лучший тяжеловес в мире, и следующим моим боем будет бой за бесспорный титул»

    В своем последнем поединке Аспиналл одолел нокаутом в первом раунде Кертиса Блэйлса. Том на данный момент идет на серии из трех досрочных выигрышей в UFC.

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