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    Кевин Холлэнд подерется с Крисом Кертисом на UFC 307 в октябре

    Бои ММА UFC
    Топовый боец полусредней весовой категории UFC Кевин Холлэнд, занимающий 15-ю строчку в рейтинге, проведет следующий поединок 5 октября на 307-м номерном турнире.

    Кевин Холлэнд
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    Кевин Холлэнд

    Его соперником станет соотечественник из США Крис Кертис, замыкающий топ-15 в среднем дивизионе. Бой пройдет в формате трех раундов в категории до 83,9 кг.

    К данному противостоянию Кевин Холлэнд подходит после победы болевым приемом в первом раунде над Михалом Олексейчуком в среднем дивизионе.

    Кертис в последний раз дрался в апреле этого года. Тогда он уступил раздельным решением судей Брендану Аллену. У Криса по 2 победы и 2 поражения в четырех предыдущих поединках.

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