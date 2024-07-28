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    Пимблетт: Надеюсь, Мойкано победит Сен-Дени и я разберусь с ним до конца года

    Бои ММА UFC
    Британский боец ММА Пэдди Пимблетт, выступающий в легком весе UFC, рассчитывает подраться с победителем пары Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Заявление сделано. Я знал, что стану первым человеком, который задушит Бобби в UFC. Это большое заявление. Всем вам, ненавистникам, которые говорили, что я никогда не попаду в рейтинг, что теперь скажете? Вы снова собираетесь облить меня грязью? Что будет дальше? У меня уже есть имя, с которым все хотят, чтобы я подрался и это Ренато Мойкано. Я надеюсь, он справится с Бенуа Сен-Дени, и я смогу разобраться с ним до Нового года. Король севера здесь»

    На UFC 304 Пимблетт одолел удушающим приемом в первом раунде 15-го номера рейтинга легкого дивизиона Бобби Грина. Напомним, что Пэдди выиграл в промоушене все 6 боев.

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