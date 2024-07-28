Пэдди Пимблетт финишировал Бобби Грина в первом раунде на UFC 304

Бобби Грин Фото: globallookpress.com
Таким образом, британец продлил свою выигрышную серию в промоушене до шести поединков кряду. Напомним, что ранее он одолел единогласным решением судей Тони Фергюсона.
Бобби подходил к данному поединку после триумфа по очкам над 40-летним Джимом Миллером на UFC 300. В преддверии этой встречи он занимал 15-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона.
Пимблетт по окончании боя против Грина вызвал на поединок нынешнего десятого номера ростера Ренато Мойкано, предложив ему подраться до конца текущего года.