Пэдди Пимблетт финишировал Бобби Грина в первом раунде на UFC 304

Восходящая звезда легкого дивизиона UFCна 304-м номерном турнире в Манчестере одержал победу надв первом раунде удушающим приемом.

Таким образом, британец продлил свою выигрышную серию в промоушене до шести поединков кряду. Напомним, что ранее он одолел единогласным решением судей Тони Фергюсона.

Бобби подходил к данному поединку после триумфа по очкам над 40-летним Джимом Миллером на UFC 300. В преддверии этой встречи он занимал 15-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона.

Пимблетт по окончании боя против Грина вызвал на поединок нынешнего десятого номера ростера Ренато Мойкано, предложив ему подраться до конца текущего года.