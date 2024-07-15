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    Намаюнас хочет реванш с Фиро после победы над Кортез

    Бои ММА UFC
    Экс-чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас намерена провести реванш против Манон Фиро, вторым номером рейтинга наилегчайшего дивизиона.

    Роуз Намаюнас (слева)
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    Роуз Намаюнас (слева)

    «У меня было такое видение: я хочу однажды драться в Литве. Перенесите UFC в Литву, и я бы с удовольствием провела матч-реванш с Манон Форо или же бой за пояс, неважно. Это моя мечта, но меня устраивает и все то, что задумал UFC. Я близка к титульному бою и готова подраться за второй титул в любое время. Я знаю, что Иоанна Енджейчик говорит о возвращении в ММА, если бы в лиге ввели женский пояс BMF. Было бы забавно сразиться с ней за этот титул»

    На прошедшем турнире в Денвере Роуз одолела единогласным решением судей Трейси Кортез. С Манон Фиро Намаюнас дралась в сентябре прошлого года и проиграла ей по очкам.

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