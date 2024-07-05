Доминик Круз получил вызов на бой от Джонатана Мартинеза

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC заинтересован в поединке с экс-чемпионом этого дивизиона

«Я хочу быть на этом карде 14 сентября. И я слышал, что Доминик Круз тоже хочет драться в эту дату. Надеюсь, они отдадут мне его. Я просто слышу, как каждый раз, когда я дерусь, он всегда говорит: я не знаю, почему они не проверяют удары Джонатана. Поставьте его передо мной, позвольте ему сделать это и посмотрите, что произойдет. Я никогда не был его фанатом. Он просто рядом со мной в рейтинге»

Круз на данный момент занимает 13-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Мартинез идет 14-м. Свой последний бой он проиграл единогласным решением Жозе Альдо.