Ортега считает, что победа над Лопесом не приблизит его поясу

Третий номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC заявил , что его бой сне повлияет на титульную гонку в весе до 66 кг.

«Для меня ставки не такие уж сумасшедшие. Люди спрашивают, почему я согласился на этот бой? Для него все очевидно — это дает Лопесу идеальную возможность побороться за титул. Таковы ставки. Но для меня все по-другому. Это то, что проверит, на каком я уровне. Я в такой ситуации, когда ко мне подходят эти голодные львы и хотят занять мое место, и они почти у цели. Но я здесь уже некоторое время, и бой покажет способен ли я удержаться и сохранить свою позицию»

Противостояние Брайана Ортеги и Диего Лопеса пройдет на турнире UFC 303 в рамках полулегкой весовой категории. Их встреча станет со-главным событием вечера.