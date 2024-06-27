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    Ортега считает, что победа над Лопесом не приблизит его поясу

    Бои ММА UFC
    Третий номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC Брайан Ортега заявил, что его бой с Диего Лопесом не повлияет на титульную гонку в весе до 66 кг.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    «Для меня ставки не такие уж сумасшедшие. Люди спрашивают, почему я согласился на этот бой? Для него все очевидно — это дает Лопесу идеальную возможность побороться за титул. Таковы ставки. Но для меня все по-другому. Это то, что проверит, на каком я уровне. Я в такой ситуации, когда ко мне подходят эти голодные львы и хотят занять мое место, и они почти у цели. Но я здесь уже некоторое время, и бой покажет способен ли я удержаться и сохранить свою позицию»

    Противостояние Брайана Ортеги и Диего Лопеса пройдет на турнире UFC 303 в рамках полулегкой весовой категории. Их встреча станет со-главным событием вечера.

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