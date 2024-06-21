Таира обратился к Пантоже: Осмелишься ли ты подраться со мной в Японии?

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC обратился к действующему чемпиону их дивизионас предложением провести бой с ним в Японии.

«Травма Переза — это несчастный случай. Когда я был у него за спиной, я чувствовал, что он довольно хорошо защищается от удушающего приема, поэтому единственным вариантом для меня было повалить его на землю. И теперь мне пора двигаться дальше. Когда я пришел в UFC, моей целью было завоевать пояс. Стать первым японским чемпионом в UFC — определенно моя цель. Пантожа, осмелишься ли ты драться против меня в Японии. Я следил за тобой со времен The Ultimate Fighter, я знаю, что ты отличный боец, но я действительно хочу бросить тебе вызов и получить этот пояс»

Таира на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В последнем бою он одолел техническим нокаутом во втором раунде Алекса Переза.