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    Таира обратился к Пантоже: Осмелишься ли ты подраться со мной в Японии?

    Бои ММА UFC
    Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC Татсуро Таира обратился к действующему чемпиону их дивизиона Александре Пантоже с предложением провести бой с ним в Японии.

    Татсуро Таира
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    Татсуро Таира

    «Травма Переза — это несчастный случай. Когда я был у него за спиной, я чувствовал, что он довольно хорошо защищается от удушающего приема, поэтому единственным вариантом для меня было повалить его на землю. И теперь мне пора двигаться дальше. Когда я пришел в UFC, моей целью было завоевать пояс. Стать первым японским чемпионом в UFC — определенно моя цель. Пантожа, осмелишься ли ты драться против меня в Японии. Я следил за тобой со времен The Ultimate Fighter, я знаю, что ты отличный боец, но я действительно хочу бросить тебе вызов и получить этот пояс»

    Таира на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В последнем бою он одолел техническим нокаутом во втором раунде Алекса Переза.

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