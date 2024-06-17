Диего Лопес: Ортега один из самых сложных соперников для меня

Восходящая звезда UFC, бывшего претендента на титул, одним из самых трудных оппонентов для себя в полулегком весе.

«У нас обоих схожие стили: в его руках сила, хороший бокс и также хорошее джиу-джитсу. Ортега боец, который начинал путь с борьбы высокого уровня и постепенно начал демонстрировать свою эволюцию, как боец ММА. Со мной тоже это произошло. Я боец джиу-джитсу, который совершенствует свои ударные навыки. Это бой с очень похожими стилями. Я думаю, победит тот, у кого лучшая стратегия. Ортега один из самых сложных соперников для меня. Но я говорил себе это много раз, что не хочу легких боев»

Брайан Ортега и Диего Лопес подерутся в рамках полулегкого веса на турнире UFC 303. Их поединок станет со-главным событием вечера.