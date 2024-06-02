Холлэнд выиграл сабмишном у Олексейчука в первом раунде

Топовый боец среднего дивизиона UFCв основном карде турнира в Нью-Джерси 2 июня выиграл болевым приемом (рычаг локтя) в первом раунде у

Для американца это первая победа за 3 встречи. Ранее он проиграл по очкам Майклу Пейджу и Джеку Маддалене в полусредней весовой категории.

Для Олексейчука это уже третий проигрыш за 6 предыдущих боев. Все 3 раза поляк уступил сабмишнами. До Холлэнда его дважды финишировали удушающими приемами Мишель Перейра и Кайо Борральо.

Михал в ММА одержал 19 побед и потерпел 7 поражений. У Холлэнда 26 выигрышей и 11 неудач в профессиональной карьере. По окончании боя с Олексейчуком Кевин заявил, что продолжит драться в среднем весе.