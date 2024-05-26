Лерон Мерфи хочет провести бой против Кэлвина Каттара или Джоша Эммета

Британский боец полулегкого дивизиона UFC, 11-й номер рейтинга, рассказал , с кем хочет провести следующий поединок в промоушене.

«Я чувствую, что мой бой против Каттара или Эммета стал бы просто потрясающим. Для меня это были бы хорошие соперники, чтобы выйти в клетку и устроить еще одно шоу. Я просто хочу больших боев сейчас. Я уверен в своих силах. Сейчас я готов к любому оппоненту из топ-10. Я просто хочу продолжать драться и сохранить набранный темп. Что касается даты следующего поединка, если у меня подтвердится отсутствие перелома носа, то буду драться на UFC 304. Я хочу драться в Манчестере, потому что чувствую себя хорошо»

Мерфи в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Эдсона Барбозу. В активе Лерона 14 побед и одна ничья в ММА.